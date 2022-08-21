Попов считает, что «Спартак» не сможет конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в текущем сезоне РПЛ

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением по поводу поражения «Спартака» от «Динамо» (0:1) в матче шестого тура чемпионата России.

Отметим, что автором победного гола в составе бело-голубых стал нападающий Константин Тюкавин, воспользовавшийся ошибкой хавбека соперников Наиля Умярова на 27-й минуте встречи.

– «Спартак» не наиграл на победу, но и поражения не заслуживал. «Спартак» – «Динамо» – игра ни о чем. Вывеска хорошая, историческая, а качество футбола ужасное. Походу, «Зенит» опять чемпион… ЦСКА, если не будет проваливаться по дистанции, единственный конкурент «Зенита»? – написал Попов в своих соцсетях.

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Зенит» идет четвертым (11 очков). В случае победы над «Торпедо» в домашнем матче подопечные Сергея Семака поднимутся на первую строчку. Игра состоится в воскресенье, 21 августа.