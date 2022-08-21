Тренер ЦСКА Фоменко: Чувствуется, что команда получает удовольствие от футбола

Тренер ЦСКА Олег Фоменко высказался по поводу старта армейского клуба в новом сезоне чемпионата России.

Отметим, что после пяти сыгранных туров красно-синие занимают пятое место в турнирной таблице, набрав десять очков. В воскресенье, 21 августа, московская команда на своем поле примет «Ахмат».

– Первые четыре тура хотелось пройти без потерь, все шансы для этого у нас были. К сожалению, потеряли два очка в матче с «Пари НН». Но в целом позитивных моментов было намного больше. А самым важным считаю то, что во всех встречах мы показали содержательную игру. Чувствуется, что команда получает удовольствие от футбола, – цитирует Фоменко клубная пресс-служба армейцев.

Добавим, что на старте сезона ЦСКА обыграл «Урал» (2:0), «Сочи» (3:0) и «Факел» (4:1), сыграл вничью с «Пари НН» (2:2) и потерпел поражение от «Зенита» (1:2).