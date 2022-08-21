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Модрич сыграл свой 439-й матч за «Реал» – по данному показателю хорват опередил Криштиану Роналду

Хавбек выступает за мадридский клуб с августа 2012 года.
21 августа 2022 12:07
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник Лука Модрич принял участие в матче второго тура чемпионата Испании с «Сельтой» (4:1).

Отметим, что эта игра стала для 36-летнего хорвата 439-й в составе мадридской команды. По данному показателю хавбек поднялся на четвертое место среди всех легионеров в истории «сливочных», опередив форварда Криштиану Роналду (438).

Добавим, что больше всего матчей за клуб среди игроков не из Испании провел нападающий Карим Бензема (608). На второй и третьей строчках расположились защитники Марсело (546) и Роберто Карлос (527).

источник: «Советский спорт»
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