Модрич сыграл свой 439-й матч за «Реал» – по данному показателю хорват опередил Криштиану Роналду

Центральный полузащитник Лука Модрич принял участие в матче второго тура чемпионата Испании с «Сельтой» (4:1).

Отметим, что эта игра стала для 36-летнего хорвата 439-й в составе мадридской команды. По данному показателю хавбек поднялся на четвертое место среди всех легионеров в истории «сливочных», опередив форварда Криштиану Роналду (438).

Добавим, что больше всего матчей за клуб среди игроков не из Испании провел нападающий Карим Бензема (608). На второй и третьей строчках расположились защитники Марсело (546) и Роберто Карлос (527).