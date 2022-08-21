Салах заявил, что «Ливерпуль» ожидает непростой матч с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча третьего тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что очная встреча команд состоится в понедельник, 22 августа, на стадионе «Олд Траффорд». Начало – в 22:00 мск.

– «Манчестер Юнайтед» – топ-команда с топ-игроками. Им не удалось хорошо стартовать в АПЛ, но я уверен, что они будут бороться изо всех сил, чтобы нас обыграть. Я очень уважаю этот клуб. Игра будет непростой – не думаю, что смогу забить один, два или три гола, – цитирует Салах известное британское СМИ.

Добавим, что в данный момент «Ливерпуль» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав два очка. В свою очередь «Манчестер Юнайтед» идет 20-м (0 очков), потерпев два поражения на старте сезона.