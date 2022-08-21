Тренер сборной России заявил, что будет посещать игры «Адана Демирспор» с Дзюбой

Тренер сборной России Юрий Никифиров заявил, что у него есть планы по поводу посещения матчей турецкого клуба «Адана Демирспор», за который выступает Артем Дзюба.

«Просматриваются все игроки — и Дзюба, и все остальные. Никакой конкретной задачи по нему нет, я просто смотрю всех игроков.

Когда прилечу в Турцию, конечно, пойду на матчи с участием Артема. Почему нет? Я просматриваю все игры», — цитирует Никифорова «РБ Спорт».

После двух туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью очками. В этом клубе выступает бывший одноклубник Артема по «Зениту» Ярослав Ракицкий и серебряный призер Евро-2012 Марио Балотелли.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.