«Зенит» готов заплатить пять миллионов евро за переход полузащитника «Маккаби» Глуха

Руководство «Зенита» продолжает вести переговоры по покупке атакующего полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глуха.

По информации израильских СМИ, петербургская команда увеличила свое предложение по 18-летнему игроку с четырех до пяти миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» хочет заработать на продаже хавбека шесть миллионов евро, но готов снизить цену при условии наличия в договоре процента от будущей перепродажи футболиста.

Напомним, что Глух является воспитанником академии «Маккаби». Всего за клуб он отыграл 13 матчей, отличившись тремя забитыми мячами. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.