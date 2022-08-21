Дмитрий Селюк: В матче ЦСКА – «Ахмат» вероятна ничья и обе команды забьют

Сегодня тремя матчами завершится 6-й тур Российской премьер-лиги. Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч ЦСКА – «Ахмат».

– Это будет серьезный матч, я бы не отдал никому победу. У «Ахмата» сильное нападение, команда любит прессинговать. Первый тайм «Химкам» они не дали вздохнуть. ЦСКА после поражения от «Зенита» захочет набрать три очка. Но все же, думаю, вероятна ничья и для любителей ставок мой прогноз: обе забьют, – сказал Селюк.

ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице с десятью очками. «Ахмат» находится на восьмой строчке с восемью очками.

Матч ЦСКА – «Ахмат» начнется в 15:00 мск. Игра пройдет на «ВЭБ Арене».