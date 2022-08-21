Дмитрий Селюк: Можно брать победу «Зенита» над «Торпедо» с форой минус два

Наш постоянный эксперт, футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на матч «Зенит» - «Торпедо».

- Все гадают, сколько забьет «Зенит»? Потенциально «Зенит» может победить в пять мячей. Но такие матчи с записными аутсайдерами опасны недооценкой. Хотя победа «Зенита» все равно будет с крупным счетом.

На этот матч любители ставок могут брать фору минус 3 на победу «Зенита». Но, если уж без риска, тогда с форой минус 2.

«Зенит» перед сегодняшним матчем занимает 4-е место в турнирной таблице с 11-ю очками. «Торпедо» находится на 15-м месте, у команды в пяти матчах набрано 1 очко.

Встреча «Зенит» - «Торпедо» начнется в 17.30. Игра пройдет на «Газпром арене».