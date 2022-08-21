Алексей Сафонов: Если ЦСКА планирует бороться за медали, дома очки терять нельзя

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением по поводу матча 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом».

«Тяжелая будет игра, «Ахмат» очень прилично выглядит. ЦСКА хорошо начал чемпионат, и с «Зенитом» неплохо смотрелся. Если команда планирует бороться за медали, дома ей очки терять нельзя. Думаю, ЦСКА выиграет со счетом 2:1», - сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

Перед началом встречи подопечные Владимира Федотова идут на пятом месте с десятью очками, в активе грозненцев восьмая строчка и восемь баллов.