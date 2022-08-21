Карраскаль и Медина выйдут в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Ахмата» на матч шестого тура чемпионата Англии.
Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 21 августа, на «ВЭБ-Арене». Начало – в 15:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Мухин, Кучаев, Мойзес, Карраскаль, Медина, Чалов.
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Журавлев, Нижич, Быстров, Богосавац, Швец, Тимофеев, Садулаев, Конате, Трошечкин.
Добавим, что в данный момент подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева идет восьмой (8 очков).
источник: «Советский спорт»