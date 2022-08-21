Агент Сафонов предположил, сколько голов «Зенит» забьет «Торпедо» в матче чемпионата России

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал свое мнение по поводу матча 6-го тура между петербуржским «Зенитом» и московским «Торпедо».

«Если «Зенит» поставит задачу забить больше пяти мячей, он ее выполнит. Но, думаю, никто такой задачи ставить не будет, спокойно, на классе «Зенит» выиграет 3:0.

Думаю, Семак даст поиграть максимальному числу футболистов, использует все замены. Возможно, кому-то из лидеров даст отдохнуть.

В «Торпедо» произошла смена тренеров, но пока за такой короткий срок это вряд ли внесет серьезные перемены в игру команды», - сказал Сафонов в интервью «Советскому спорту».

На данный момент «Зенит» располагается на четвертом месте в РПЛ с 11 очками, в активе «автозаводцев» 15-я строчка и один балл.