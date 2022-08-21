Дмитрий Селюк: Тюкавин может стать основным форвардом «Динамо» на годы вперед

Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в матче шестого тура чемпионата России со «Спартаком» (1:0).

Отметим, что 20-летний футболист стал автором единственного гола в прошедшей встрече, отличившись на 27-й минуте после ошибки хавбека красно-белых Наиля Умярова.

– Очень рад за него. Тюкавин должен больше играть, он может стать основным форвардом «Динамо» на годы вперед. Просто парню нужно больше доверять, – сказал Селюк.

Напомним, что Тюкавин является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах бело-голубых, забив один гол.