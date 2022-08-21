Стали известны точные сроки восстановления Алексея Миранчука в «Торино»

В пресс-службе «Торино» объявили точные сроки восстановления российского полузащитника Алексея Миранчука, который получил травму в матче 1-го тура серии А с «Монцой» (2:1).
В этой встрече хавбек забил гол.
«Что касается Миранчука, то Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30-40 дней», — сообщает источник.
Напомним, в матче первого тура итальянской Серии А против «Монцы» Миранчук дебютировал за команду. Полузащитник провел на поле весь первый тайм и отметился забитым мячом.
«Торино» одержал победу со счетом 2:1.