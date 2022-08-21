«Рубин» вырвал победу в гостевом матче с ульяновской «Волгой»

Матч шестого тура Первой лиги между ульяновской «Волгой» и «Рубином» завершился победой казанского клуба со счетом 2:1.

Отметим, что в составе команды Леонида Слуцкого голы забили полузащитник Леон Мусаев, отличившийся на 12-й минуте, а также нападающий Джоэль Фамейе (90+2). Соперник ответил забитым мячом защитника Чингиза Магомадова с пенальти (25).

Добавим, что на 37-й минуте главный арбитр встречи Игорь Низовцев удалил с поля хавбека ульяновцев Александр Сапета за вторую желтую карточку.

Таким образом, «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Волга» идет на последней, 18-й строчке (1 очко).

28 августа казанцы на своем поле примут КАМАЗ, а клуб из Ульяновска днем ранее отправится в гости к «Алании».

Первая лига

6-й тур

«Волга» (Ульяновск) – «Рубин» (Казань) – 1:2 (1:1)

Голы: Магомадов, 25 (с пенальти) – Мусаев, 12. Фамейе, 90+2.

Удаление: Сапета, 37.