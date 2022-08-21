«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за нападающего «Брентфорда» Тоуни

Нападающий «Брентфорда» Айван Тоуни может пополнить состав одного из топ-клубов АПЛ этим летом.

По информации британских СМИ, в подписании 26-летнего англичанина заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что лондонская команда готова приобрести футболиста только в случае срыва переговоров по трансферу форварда «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга, а «красные дьяволы» готовы пригласить игрока «пчел», если команду покинет Криштиану Роналду.

Напомним, что Тоуни присоединился к «Брентфорду» в сентябре 2020 года – на его счету 49 голов и 18 результативных передач в 92 проведенных матчах. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.