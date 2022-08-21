Безуглов рассказал о состоянии здоровья Щенникова, Фукса и Ушакова

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о физических кондициях Георгия Щенникова, Бруно Фукса и Егора Ушакова.

«Из условно травмированных у нас Георгий Щенников. Набирает кондиции, уже активно работает на футбольном поле. Ожидаем, что в течение буквально 7-10 дней он вернется к работе в общей группе.

Ушаков Егор по такому же протоколу набирает физические кондиции. Его ждем чуть попозже. Но надеюсь, что уже в начале сентября он будет тренироваться в общей группе.

Бруно Фукс две недели тренировался в общей группе без каких-либо ограничений. Он находится в заявке на матч, готовится вместе со всеми к игре», — сказал Безуглов клубной пресс-службе.

Добавим, что в данный момент подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева идет восьмой (8 очков).