Обляков заменил Кучаева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом»

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что в стартовом составе команды на матч шестого тура чемпионата России с «Ахматом» произошло одно изменение.

Отмечается, что в средней линии армейцев вместо полузащитника Константина Кучаева с первых минут выйдет хавбек Иван Обляков.

Таким образом, окончательный состав красно-синих на предстоящую встречу выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Обляков, Мухин, Гайич, Медина, Карраскаль, Чалов.

Добавим, что в данный момент подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева идет восьмой (8 очков).