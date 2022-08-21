Индзаги заявил о цели «Интера» забить 100 голов за сезон в серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда будет пытаться преодолеть отметку в 100 забитых голов за сезон-2022/23.

«Лукаку вернулся в команду, это дает нам некоторое преимущество в атаке. У нас четыре отличных нападающих, мне в этом очень повезло, и теперь мне нужно сделать правильный выбор.

Мы стремимся забить 100 голов в этом сезоне в Серии А», — цитирует Индзаги итальянские СМИ.

Добавим, что «нерадзурри» выиграли прошлый розыгрыш чемпионата Италии. В нынешнем сезоне команда располагается на первом месте после двух туров (шесть очков). В следующей игре «Интер» сыграет на выезде с «Лацио» 26 августа.