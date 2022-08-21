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«Барселона» не смогла зарегистрировать Кунде на второй матч чемпионата Испании кряду

В воскресенье, 21 августа, каталонцы сыграют против «Реала Сосьедад».
21 августа 2022 15:15
автор: Владислав Корегин

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде не примет участие в матче второго тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». Об этом сообщает американские СМИ.

Отмечается, что каталонцы все еще не смогли внести 23-летнего француза в заявку команды на сезон-2022/23 из-за сложной финансовой ситуации. Ранее сине-гранатовые зарегистрировали четырех своих новичков, а именно Андреаса Кристенсена, Франка Кессье, Рафинью и Роберта Левандовски.

Напомним, что Кунде перешел в «Барселону» из «Севильи» за 50 миллионов евро, подписав с командой пятилетний контракт.

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