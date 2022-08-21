Юрген Клопп: Если игру с «Манчестер Юнайтед» отменят из-за болельщиков, мы должны получить три очка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что если игра с «Манчестер Юнайтед» в рамках 3-го тура АПЛ будет отменена из-за акции протеста фанатов манкунианцев, лига должна присудить три очка его команде.

«Я очень надеюсь, что этого не произойдет, но если это случится, я думаю, мы должны получить победные три очка», — сказал Клопп журналистам перед игрой. «Мы не имеем никакого отношения к ситуации, и если болельщики хотят, чтобы игра не состоялась, мы не можем просто перестроить игру и вписать ее куда-нибудь в невероятно напряженный сезон.

«Я понятия не имею, что может произойти, и я не думаю об этом. Люди говорят нам, что у нас все в порядке, мы идем туда с целью сыграть в футбол и вернуться домой», - заявил Клопп испанским СМИ.

Ранее матч между двумя самыми успешными клубами английского футбола уже приходилось переносить (май 2021 года) после того болельщики «Юнайтед» вышли на поле перед началом игры в знак протеста против семьи Глейзеров. Аналогичные демонстрации фанатов запланированы на ближайший понедельник.

Американская семья Глейзеров подверглась резкой критике со стороны болельщиков из-за неудачного начала сезона для «Юнайтед». Они проиграли свои первые две игры и не смогли обеспечить трансферные цели.

После двух стартовых туров «Ливерпуль» имеет в активе два очка и располагается на 15-м месте, у «Манчестер Юнайтед» ноль баллов и заключительная 20-я позиция.