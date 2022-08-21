Четыре клуба АПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Мактоминею

Опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Согласно данным СМИ из Великобритании, 25-летнего шотландца хотят подписать четыре команды, выступающие в АПЛ, а именно «Вест Хэм», «Лестер», «Ньюкасл» и «Эвертон». Отмечается, что хавбек готов рассмотреть вариант с уходом из стана «красных дьяволов» после того, как клуб оформил трансфер игрока «Реала» Каземиро.

Напомним, что Мактоминей является воспитанником академии «МЮ». Всего за команду он отыграл 172 матча, забил 16 голов и отдал четыре результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.