ЦСКА - «Ахмат»: Армейцы забили три мяча за пять минут игры

В воскресенье, 21 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом». Счет в эти минуты 3:0 в пользу красно-синих.

Первый гол в матче забил российский нападающий Федор Чалов (29-я минута). Затем центральный защитник Кирилл Набабкин упрочил преимущество своей команды (34). Спустя минуту колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль довел счет до крупного (35).

Добавим, что перед началом игры подопечные Владимира Федотова занимали пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева шла восьмой (8 очков).