Слуцкий – о победе «Рубина» над «Волгой»: Рад, что проявили характер

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу победы своей команды над ульяновской «Волгой» (2:1) в гостевом матче шестого тура Первой лиги.

Отметим, что в составе казанцев голы забили полузащитник Леон Мусаев, отличившийся на 12-й минуте, а также нападающий Джоэль Фамейе (90+2). Соперник ответил забитым мячом защитника Чингиза Магомадова с пенальти (25).

– Мы понимали, что будет тяжелая игра. Смотрели все игры «Волги», и «Волга» дома играла с большим преимуществом почти все поединки, но, к сожалению для «Волги», неудачно складывался результат. После удаления, понятно, владели большим преимуществом. Рад, что проявили характер и смогли забить уже в компенсированное время, – приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба казанцев.

Добавим, что «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Волга» идет на последней, 18-й строчке (1 очко).

28 августа казанцы на своем поле примут КАМАЗ, а клуб из Ульяновска днем ранее отправится в гости к «Алании».