ЦСКА - «Ахмат»: Гости отыграли один мяч

В воскресенье, 21 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» проходит матч 6-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом». Счет в эти минуты 3:1 в пользу красно-синих.

Первый гол в матче забил российский нападающий Федор Чалов (29-я минута). Затем центральный защитник Кирилл Набабкин упрочил преимущество своей команды (34). Спустя минуту колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль довел счет до крупного (35). Гости отыграли один мяч на 41-й минуте благодаря голу Мохамеда Конате.

Добавим, что перед началом игры подопечные Владимира Федотова занимали пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева шла восьмой (8 очков).