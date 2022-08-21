ЦСКА обыгрывает «Ахмат» после первого тайма со счетом 3:1

Завершился первый тайм матча шестого тура чемпионата России ЦСКА – «Ахмат». Подопечные Владимира Федотова обыгрывают своего соперника со счетом 3:1.

Отметим, что в составе красно-синих голы забили Федор Чалов, отличившийся на 29-й минуте, а также Кирилл Набабкин (34) и Хорхе Карраскаль (35). Грозненцы смогли ответить лишь одним забитым мячом в исполнении Мохамеда Конате (41).

Добавим, что перед началом сегодняшней встречи ЦСКА располагался на пятом месте в турнирной таблице РПЛ с десятью набранными очками. Что касается «Ахмата», то команда Андрея Талалаева шла восьмой (8 очков).