ЦСКА не включал Кучаева в заявку на матч против «Ахмата»

Комментатор Константин Генич сказал, что ЦСКА не включал полузащитника Константина Кучаева в заявку на матч шестого тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

Эти данные подтверждаются фанатскими телеграмм-каналами армейского клуба.

Напомним, что Кучаев был изначально в стартовом составе, но получил травму до начала игры и был заменен, после чего, полузащитник не должен находиться в заявке клуба.

Согласно данным официального сайта РПЛ – Кучаев находится в заявке, если это так, то ЦСКА грозит техническое поражение.

Добавим, что футболист в течение первого тайма игры находился на скамейке запасных, поэтому клуб, скорее всего, будет оштрафован.