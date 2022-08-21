Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА не включал Кучаева в заявку на матч против «Ахмата»

Футболист был экстренно заменен перед началом игры.
21 августа 2022 16:43
автор: Максим Скороходов

Комментатор Константин Генич сказал, что ЦСКА не включал полузащитника Константина Кучаева в заявку на матч шестого тура российской премьер-лиги против «Ахмата».

Эти данные подтверждаются фанатскими телеграмм-каналами армейского клуба.

Напомним, что Кучаев был изначально в стартовом составе, но получил травму до начала игры и был заменен, после чего, полузащитник не должен находиться в заявке клуба.

Согласно данным официального сайта РПЛ – Кучаев находится в заявке, если это так, то ЦСКА грозит техническое поражение.

Добавим, что футболист в течение первого тайма игры находился на скамейке запасных, поэтому клуб, скорее всего, будет оштрафован.

Это интересно:
Ребров назвал «Спартак» настоящей командой за реакцию футболистов на ошибку Умярова (видео)
Неточные действия 22-летнего хавбека стоили красно-белым поражения в матче с «Динамо».
21.08.2022 17:15
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА обыграл «Ахмат» и догнал «Спартак» в турнирной таблице
Матч порадовал зрителей шестью забитыми мячами.
21.08.2022 16:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА не включал Кучаева в заявку на матч против «Ахмата»
Футболист был экстренно заменен перед началом игры.
21.08.2022 16:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Медина забил четвертый мяч в ворота «Ахмата»
Армейцы упросили преимущество.
21.08.2022 16:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бериша забил второй мяч в ворота ЦСКА
Грозненцы сократили отставание до минимума.
21.08.2022 16:16
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Аякс» исключил форварда Антони из заявки на матч со «Спартой»
22-летний футболист тренируется отдельно от команды.
21.08.2022 16:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
ЦСКА обыгрывает «Ахмат» после первого тайма со счетом 3:1
Встреча между командами проходит в Москве.
21.08.2022 15:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА - «Ахмат»: Гости отыграли один мяч
В данный момент счет 3:1 в пользу хозяев.
21.08.2022 15:47
Футбол
автор: Александр Бойченко
Слуцкий – о победе «Рубина» над «Волгой»: Рад, что проявили характер
Казанцы смогли вырвать победу в самой концовке встречи.
21.08.2022 15:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА - «Ахмат»: Армейцы забили три мяча за пять минут игры
Счет в данный момент 3:0 в пользу красно-синих.
21.08.2022 15:37
Футбол
автор: Александр Бойченко
Перестрелка на Песчаной! Как ЦСКА разбил «Ахмат» и догнал «Спартак»
В шестом туре РПЛ армейцы переиграли дома грозненскую команду – 4:2.
Всё или ничего! Как Медведев загнал себя в угол перед US Open
Даниил Медведев снова потерпел поражение – на сей раз от Стефаноса Циципаса, в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Теперь у россиянина остался последний шанс защитить звание первой ракетки мира и вообще теннисной топ-звезды – это турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке через неделю.
«Армейцы доберут очки, которые не взяли в Питере — и победят 2:0». Прогноз Ловчева на матч ЦСКА — «Ахмат»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в первом воскресном матче 6-го тура РПЛ (21 августа, 15:00).
Рокки-2022! Как Эдвардс нокаутировал Усмана на последней минуте и стал сенсационным чемпионом UFC
Леон Эдвардс оформил невероятную победу над великим Камару Усманом в рамках UFC 278 в Солт-Лейк-Сити.
Александр — великий! Как крымчанин Усик победил Джошуа и остался лучшим супертяжем мира
Украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей был признан победителем боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа в Джидде и сохранил за собой титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
Два незабитых пенальти для Карпина — не проблема! Как «Ростов» спасся с 0:2 против «Сочи»
В 6-м туре РПЛ команда главного тренера сборной России Валерия Карпина ушла от поражения в домашней игре с сочинцами (2:2).
«Сам не понял, как так вышло». Наиль Умяров — о фатальной ошибке в дерби «Динамо» — «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, ошибка которого привела к поражению красно-белых в дерби (0:1), после матча извинился перед болельщиками и рассказал о ключевом эпизоде игры.
Вот вам и «Спартак»… Как распиаренный лидер РПЛ проиграл первому же серьезному сопернику
Красно-белые в 6-м туре РПЛ проиграли дерби "Динамо" (0:1), потерпев первое поражение в чемпионате.
И Гончаренко не помог! Как «Урал» проиграл опять — с новым главным тренером
В матче 6-го тура РПЛ екатеринбуржцы на своем поле уступили «Пари НН» (0:1).
«Свои голы красно-белые забьют — и победят 2:1». Прогноз Ловчева на дерби «Динамо» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ (20 августа, 17:30).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика