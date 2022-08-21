ЦСКА обыграл «Ахмат» и догнал «Спартак» в турнирной таблице

Всё или ничего! Как Медведев загнал себя в угол перед US Open

Даниил Медведев снова потерпел поражение – на сей раз от Стефаноса Циципаса, в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати. Теперь у россиянина остался последний шанс защитить звание первой ракетки мира и вообще теннисной топ-звезды – это турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке через неделю.