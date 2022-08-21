ЦСКА обыграл «Ахмат» и догнал «Спартак» в турнирной таблице

В матче шестого тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу москвичей, в составе которых отличились Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.
Гости ответили точными ударами Мохамеда Конате и Бернарда Бериши.
Армейцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидирующий «Спартак». Грозненцы с восемью очками остались восьмыми.
В следующем туре команда Владимира Федотова 28 августа в гостях сыграет с «Ростовом». «Ахмат» днем ранее примет дома самарские «Крылья Советов».
РПЛ
6-й тур
ЦСКА - «Ахмат» (Грозный) - 4:2 (3:1)
Голы: Чалов, 29; Набабкин, 33; Карраскаль, 35; Медина, 78 - Конате, 41; Бериша, 58.
Предупреждения: Набабкин, 14; Мухин, 44 - Нижич, 23.
источник: «Советский спорт»