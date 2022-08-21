В ЦСКА объяснили, почему клубу не присудят техническое поражение в матче с «Ахматом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, почему армейцам не присудят техническое поражение в матче шестого тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

«Прикрепляю протокол, который уже везде и так фигурирует. Кучаева в заявке нет. В технической зоне находиться нельзя, вероятно, будет штраф. Не более. Так что повода для беспокойств нет. Тем более после такого гола Медины», - написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация о том, что ЦСКА включил Константина Кучаева в протокол, однако в последний момент произвел замену, не проинформировав инспектора в установленном порядке. Кроме того, игрок находился в технической зоне.

В случае подтверждения слухов клубу может грозить техническое поражение.

Сама встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу ЦСКА.