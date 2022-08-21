«Лидс» в большинстве разгромил «Челси»

В матче третьего тура АПЛ лондонский «Челси» в гостях потерпел крупное поражение от «Лидса».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Брендон Аронсон, Морено Родриго и Джек Харрисон.

На 84-й минуте «аристократы» остались в меньшинстве после того, как вторую желтую карточку получил Калиду Кулибали.

Добавим, что накануне главный тренер «Челси» Томас Тухель был дисквалифицирован на один матч за потасовку с наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте во время встречи 2-го тура АПЛ. Однако немецкий специалист смог руководить командой в матче с «Лидсом», так как его дисквалификация была приостановлена до получения полного письменного решения федерации по этому поводу.

«Лидс» набрал семь очков и вклинился в тройку лидеров. «Челси» с четырьмя очками пока остался на восьмой строчке.

АПЛ

3-й тур

«Лидс» - «Челси» (Лондон) - 3:0 (2:0).

Голы: Аронсон, 33; Родриго, 37; Харрисон, 69.

Удаление: Кулибали, 84.