Федотов о провальном отрезке ЦСКА в матче с «Ахматом»: Будем серьезно разговаривать

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причины плохой игры команды в конце первого и начале второго таймов, которая повлекла два пропущенных мяча.

«Пытались воздействовать на футболистов со скамейки, но все равно пропустили гол в разделку. После серьезно поговорили в перерыве, что игра не закончилась. Но все равно немного сбавили, соперник этим воспользовался, и мы пропустили второй.

Надо отдать должное ребятам, что мы продолжали атаковать и создавать, у нас был ряд хороших голевых моментов, один из которых смогли реализовать. Будем серьезно разговаривать. Не имеем право терять контроль над такими играми», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу москвичей, в составе которых отличились Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

Армейцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице лидирующий «Спартак». В следующем туре команда Владимира Федотова 28 августа в гостях сыграет с «Ростовом».