Лидер первой лиги «КАМАЗ» разгромил в шестом туре «Акрон»

«КАМАЗ» в домашнем матче шестого тура первой лиги победил «Акрон» со счетом 4:0.

За победителей дубль оформил Владлен Бабаев (45-я и 56-я минуты), также по голу забили Даниила Шамкин (64) и Александр Гаглоев, реализовавший пенальти (77).

Добавим, что до всех забитых мячей форвард «Акрона» Константин Базелюк на 40-й минуте получил красную карточку. Позже команду из Тольятти подвел Рулсан Барт, удалившись за две желтые карточки в компенсированное ко второму тайму время.

Таким образом, лидировавший с двухочковым отрывом до начала тура клуб из Набережных Челнов набрал 16 очков, а команда из Тольятти продолжает занимать 16-е место с четырьмя очками. Отметим, что свой матч еще не начала «Алания» (11 очков).

27 августа «КАМАЗ» сыграет в Казани с «Рубином», «Акрон» в этот же день примет на своем поле «Балтику».

Первая лига

6-й тур

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Акрон» (Тольятти) – 4:0 (1:0)

Голы: Бабаев, 45, 56; Шамкин, 64; Гаглоев, 76 (пен.)

Удаления: Базелюк, 40; Барт, 90+3 (оба - «Акрон»)