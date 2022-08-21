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Томас Тухель: Мы сделали «Лидсу» два подарка, которые стоили нам игры

Встреча 3-го тура английской премьер-лиги прошла в воскресенье, 21 августа, в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд»
21 августа 2022 19:11
автор: Андрей Ефимов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал крупное поражение в выездном матче с «Лидсом» (0:3).

- В начале мы полностью доминировали и имели шансы забить. Но если вы хотите выиграть игру, вы должны реализовать моменты. Мы сделали два подарка, которые стоили нам игры. У нас было огромное количество касаний в штрафной, но не было ударов. Вы не можете забить без ударов по воротам, - приводят слова Тухеля британские СМИ.

После этой встречи «Лидс» набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с четырьмя очками на данный момент занимает восьмую строчку.

источник: «Советский спорт»
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