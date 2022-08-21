«Зенит» дожал «Торпедо» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

В домашнем матче шестого тура РПЛ «Зенит» нанес поражение московскому «Торпедо».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Сергеев и Млаком.
Питерцы набрали 14 очков и стали единоличными лидерами чемпионата.
В следующем туре команда Сергея Семака 28 августа сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Автозаводцы в этот же день дома примут «Краснодар».
РПЛ
6-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Москва) - 2:0 (0:0).
Голы: Сергеев, 84; Малком, 87.
Предупреждения: Самсонов, 27; Померко, 35 (оба - «Торпедо»).
источник: «Советский спорт»