Томас Тухель: Мы проиграли «Лидсу» в первые 20 минут, когда явно выглядели лучше

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями от поражения в матче с «Лидсом» (0:3).

– Все, что могло пойти не так, действительно пошло не так. Все началось вчера. У нас не было самолета, чтобы прилететь на матч, поэтому мы приехали на автобусе. Долгая поездка на автобусе…

Сегодня это продолжилось. Мы проиграли игру в первые 20 минут, когда явно выглядели лучше и имели огромное количество моментов. Много касаний в штрафной, но мы так и не смогли забить. И забрать то, что заслужили. Затем за пять минут мы сделали два подарка.

Мы попытались вернуться в игру во втором тайме, и я разочарован тем, что проиграли и его. Они максимально использовали свои полумоменты, а мы – нет, – приводят слова Тухеля британские СМИ.

После этой встречи «Лидс» набрал семь очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с четырьмя очками на данный момент занимает восьмую строчку.