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Сычевой начнет матч с «Краснодаром» в запасе: составы южан и «Оренбурга»

Встреча пройдет на домашней арене «быков».
21 августа 2022 19:30
автор: Александр Шульгин

«Краснодар» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулёв, Павловец, Гайкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалёв, Гурциев, Сычевой, Акоста.

Встреча пройдет в Краснодаре. Начало в 20.00 по московскому времени.

источник: РПЛ
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