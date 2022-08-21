Сычевой начнет матч с «Краснодаром» в запасе: составы южан и «Оренбурга»

«Краснодар» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.
«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулёв, Павловец, Гайкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалёв, Гурциев, Сычевой, Акоста.
Встреча пройдет в Краснодаре. Начало в 20.00 по московскому времени.
источник: РПЛ