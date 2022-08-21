Федотов – о решении заменить Кучаева до начала игры с «Ахматом»: Не могли рисковать футболистом

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о травме Константина Кучаева.

«У него спазм задней поверхности бедра. Завтра посмотрим, насколько все серьезно. Возможно, просто напряглась мышца, мы не могли рисковать футболистом», - сказал главный тренер ЦСКА клубной пресс-службе.

Добавим, что из-за того, что Кучаев изначально был в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом» (4:2) и заменен до начала игры, он не мог находиться на скамейке запасных. Армейцы вспомнили о данном правиле только во время перерыва, поэтому могут быть оштрафованы.

Армейцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице «Спартак», команды делят второе место. В следующем туре команда Владимира Федотова 28 августа в гостях сыграет с «Ростовом».