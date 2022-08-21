Федотов заявил, что ЦСКА нуждается в приобретении двух защитников

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов проанализировал состав своей команды после победы над «Ахматом» (4:2) в шестом туре российской премьер-лиги.

«Нам нужны защитники, я бы настаивал на двух. От усиления вверху тоже никто бы не отказался. Есть неприкрытая позиция правого латераля, она нуждается в усилении. Если слева мы можем при появлении центрального защитника выпустить Облякова, Зайнутдинова, Мойзеса, то справа кроме Кирилла Набабкина никого нет. Но он занимает позицию центрального защитника. Поэтому появление еще одного защитника нас немного разгрузит», - сказал главный тренер ЦСКА клубной пресс-службе.

Напомним, что Набабкин стал автором одного из четырех мячей красно-синих в игре с «Ахматом».

Армейцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице «Спартак», команды делят второе место. В следующем туре команда Владимира Федотова 28 августа в гостях сыграет с «Ростовом».