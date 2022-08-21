Наставник «Зенита» - об игре с «Торпедо»: Не хватало забитых мячей, в остальном победа заслужена

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Торпедо» (2:0) в шестом туре российской премьер-лиги.

«Игра получилось нервной вследствие того, что долго не могли забить. Понятно, что и преимущество большое, и моментов было много. Но в таких матчах в любом случае надо забивать раньше, чтобы не доводить до концовки, когда уже и торопишься, и время уходит, играя на соперника. Футбол – игра, в которой надо забивать, тогда все будет складывать гораздо легче. А так по игре… И в первом, и во втором тайме много моментов создавали, много ударов по воротам, много в створ. Единственное, чего не хватало – забитых мячей. В остальном победа заслуженная. В таких играх, когда ты создаешь моменты, но не забиваешь, важно не впасть в уныние, не расстроиться из-за того, что мяч не идет в ворота, а продолжать верить и играть активно, чтобы до финального свистка постараться забить и выиграть», - сказал главный тренер «Зенита» на послематчевой пресс-конференции

Сине-бело-голубые набрали 14 очков и стали единоличными лидерами чемпионата России с отрывом одно очко от ближайших преследователей, коими являются «Спартак» и ЦСКА.

В следующем туре команда Сергея Семака 28 августа сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом». Автозаводцы в этот же день дома примут «Краснодар».