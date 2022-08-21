«Бавария» забила семь безответных мячей в ворота «Бохума»

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на выезде разгромила «Бохум».
Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу гостей. Дублем отметился Садио Мане, еще по одному мячу забили Маттейс де Лигт, Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане.
Один раз хозяева поразили свои ворота сами: автогол на счету Кристиана Гамбоа.
«Бавария» с девятью очками единолично возглавила турнирную таблицу, поскольку дортмундская «Боруссия» днем ранее уступила дома бременскому «Вердеру» (2:3).
Бундеслига
3-й тур
«Бохум» - «Бавария» (Мюнхен) - 0:7 (0:4).
Голы: Сане, 4; де Лигт, 25; Коман, 33; Мане, 42; 59 (с пенальти); Гамбоа, 69 (автогол); Гнабри, 76.
источник: «Советский спорт»