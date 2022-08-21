Гол Бернарду помог «Манчестер Сити» уйти от поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» в гостевом матче третьего тура английской премьер-лиги сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 3:3.
В составе «горожан» забивали Илкай Гюндоган (5-я минута), Эрлинг Холанд (61) и Бернарду Силва (64).
За «сорок» голами отличились Мигель Альмирон (29), Уилсон Каллум (39) и Киран Триппьер (54).
Команда Пепа Гвардиолы набрала семь очков и поднялась на второе место АПЛ, подопечные Эди Хау с пятью очками идут шестыми.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет 27 августа «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» на следующий день сыграет на выезде с «Вулверхэмптоном».
АПЛ
3-й тур
«Ньюкасл» (Ньюкасл) – «Манчестер Сити» (Манчестер) – 3:3 (2:1)
Голы: Альмирон, 29; Уилсон, 39; Триппьер, 54 – Гюндоган, 5; Холанд, 61; Бернарду Силва, 64
источник: «Советский спорт»