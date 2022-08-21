Кержаков объяснил, чем игра с «Торпедо» была для него особенно сложной

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал свою игру в матче шестого тура РПЛ против московского «Торпедо».
«На самом деле, такие игры, почти без работы - самые сложные. Намного приятнее играть, когда навал», - приводит слова Кержакова клубная пресс-служба.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Сергеев и Млаком.
Питерцы набрали 14 очков и стали единоличными лидерами чемпионата.
В следующем туре команда Сергея Семака 28 августа сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».
источник: ФК «Зенит»