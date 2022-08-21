Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Монцу»

«Наполи» в домашнем матче второго тура серии А победил «Монцу» со счетом 4:0.
За команду Лучано Спаллетти забивали Хвича Кварацхелия дважды (35-я и 62-я минуты), Виктор Осимхен (45+2) и Мин-Чжа Ким (90+4).
Напомним, что неаполитанцы начали новый чемпионат Италии с разгрома «Вероны» (5:2), а новый клуб Сильвио Берлускони – с поражения от «Торино» (1:2).
В следующем туре «Монца» 26 августа примет на своем поле «Удинезе», «Наполи» спустя два дня сыграет на выезде с «Фиорентиной».
Серия А
2-й тур.
«Наполи» (Неаполь) – «Монца» (Монца) – 4:0 (2:0)
Голы: Кварацхелия, 35, 62; Осимхен, 45+2; Мин-Чжа Ким, 90+4
источник: «Советский спорт»