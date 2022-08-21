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Малком о своем голе в ворота «Торпедо»: Оставалось только попасть в ворота

Бразилец закрепил успех питерцев в непростом матче.
21 августа 2022 21:20
автор: Александр Шульгин

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал свой мяч в ворота московского «Торпедо» в матче шестого тура РПЛ.

«Я пошел в обыгрыш на защитников, отыгрался с Ерохиным, он пробил, мяч отскочил ко мне. Я подумал, что значит так тому и быть, раз он отскочил ко мне, и удачно, что от штанги он пришел мне обратно в ноги. Дальше оставалось только попасть в ворота и все», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба питерцев.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Иван Сергеев и Млаком.

Питерцы набрали 14 очков и стали единоличными лидерами чемпионата.

В следующем туре команда Сергея Семака 28 августа сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».

источник: ФК «Зенит»
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