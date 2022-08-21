«Краснодар» обыграл «Оренбург» и поднялся на шестое место чемпионата России

«Краснодар» в домашнем матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) победил «Оренбург» со счетом 2:0.

В составе команды Александра Сторожука забивали Алексей Ионов (28-я минута) и Джон Кордоба (66).

Добавим, что у «Оренбурга» к 57-й минуте две желтые карточки получил нападающий Брайан Мансилья и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, «быки» набрали 11 очков и поднялись на шестое место турнирной таблицы, их соперник остался с шестью очками десятым.

В следующем туре «Оренбург» 28 августа сыграет в гостях с «Локомотивом», «Краснодар» в этот день проведет выездной матч против «Торпедо».

РПЛ

6-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Оренбург» (Оренбург) – 2:0 (1:0)

Голы: Ионов, 28; Кордоба, 66

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Бородин, Панталеао (Литвинов, 46), Черников (Исаенко, 79), Сперцян, Кривцов (Баняц, 62), Ионов (Самко, 79), Волков, Кордоба (Манелов, 74), Олусегун.

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов (Сиваков, 80), Гойкович, Павловец, Хотулев, Печенин (Стаматов, 80), Аюпов, Марин (Гурциев, 90), Вера (Оганесян, 90), Титков (Ковалев, 60), Мансилья.

Предупреждения: Гойкович, 10, Мансилья, 40, Аюпов, 55, Кривцов, 61, Баняц, 68.

Удаление: Мансилья, 57.