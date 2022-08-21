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Набабкин рассказал, как они с Дивеевым сыграли нападающих в матче с «Ахматом»

Опытный защитник отметился забитым мячом.
21 августа 2022 22:19
автор: Александр Шульгин

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин вспомнил, как забил мяч в ворота «Ахмата», а также поделился своими впечатлениями от матча шестого тура РПЛ против грозненцев.

«Непростая, сложная игра. Но, можно сказать, игра для зрителей, много голов. Главное, что выиграли. Да, немного расслабились после счета 3:0, но все-таки добились результата, это главное.

Был какой-то стандарт, потом мяч выбили. Подумал, может быть остаться, может быть вернется мяч? Ну вот остался, вернулся», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба армейцев.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу москвичей, в составе которых отличились Федор Чалов, Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина.

Армейцы набрали 13 очков и догнали в турнирной таблице идущий вторым «Спартак». В следующем туре команда Владимира Федотова 28 августа в гостях сыграет с «Ростовом».

источник: ПФК ЦСКА
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