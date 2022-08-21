Гола Малиновского не хватило «Аталанте» для победы над «Миланом»

В матче второго тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» дома сыграла вничью с «Миланом».
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте украинец Руслан Малиновский вывел хозяев вперед, однако во втором тайме «россонери» сумели отыграться: гол на счету Исмаэля Беннасера.
Обе команды набрали четыре очка и не смогли сравняться с лидирующими «Наполи» и «Интером».
Добавим, что подопечные Стефано Пиоли являются действующими чемпионами Италии.
Серия А
2-й тур
«Аталанта» (Бергамо) - «Милан» - 1:1 (1:0).
Голы: Малиновский, 29 - Беннасер, 68.
источник: «Советский спорт»