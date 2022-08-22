Дубль Левандовски помог «Барселоне» одержать крупную победу над «Реал Сосьедадом»

Футболисты «Барселоны» разгромили «Реал Сосьедад» в выездном матче 2-го тура чемпионата Испании со счетом 4:1.

В составе каталонской команды голами отметились Роберт Левандовски (1-я и 68-я минуты), Усман Дембеле (66) и Ансу Фати (79). У клуба из Сан-Себастьяна точным ударом отличился Александер Исак (6).

Отметим, что для польского форварда Роберта Левандовски забитые мячи стали первыми в составе «Барселоны».

После этой встречи «Барселона» набрала четыре очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице испанской примеры. «Реал Сосьедад», имея в активе три очка, расположился на десятой строчке.

В следующем туре «Барселона» 28 августа сыграет дома против «Вальядолида», а «Реал Сосьедад» днем ранее встретится в гостях с «Эльче».