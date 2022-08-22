Левандовски признался, кому посвятил свои первые голы за «Барселону»

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски посвятил свои первые голы за каталонцев своему ушедшему отцу.

«Я рад не только голам, но и победе. Посвящаю их своему отцу, как всегда делаю, когда забиваю гол в новой команде. Знаю, что он смотрит на меня с небес.

Мы с партнерами стараемся лучше понять друг друга на поле. Каждый матч, каждая проходящая неделя играют в нашу пользу, потому что мы все лучше понимаем друг друга», - приводит слова форварда Marca.

Напомним, во втором туре Ла Лиги «Барселона» на выезде разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:1. Левандовски оформил дубль, забив первый мяч уже на 45-й секунде встречи.