Хави о первой победе «Барселоны»: Нам пришлось пойти на риск

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча второго тура Ла Лиги, в котором его команда на выезде крупно обыграла «Реал Сосьедад».

«Мы хорошо вошли во второй тайм и сделали результат. Это очень важная победа для нас, которая укрепляет веру в нашу работу.

Сегодня нам пришлось пойти на риск, и именно поэтому я сделал эти смелые изменения. Мы играли с двумя чистыми крайними и одним нападающим из глубины. Итого - практически четыре нападающих», - приводит слова специалиста Marca.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу каталонцев. Дубль оформил Роберт Левандовски, еще по одному мячу забили Ансу Фати и Усман Дембеле.

Сан-себастьянцы ответили точным ударом Александера Исака.