Авторитетный портал признал Левандовски лучшим игроком в матче «Реал Сосьедад» - «Барселона»

Авторитетный портал WhoScored провел анализ матча второго тура испанской примеры «Реал Сосьедад» - «Барселона» (1:4).

Лучшим игроком матча признан форвард каталонцев Роберт Левандовски, оформивший дубль. WhoScored поставил новичку «Барселоны» оценку 8,4 балла.

Также восьмерку получил вышедший на замену нападающий «сине-гранатовых» Ансу Фати. Он отдал две голевые передачи и забил один гол.

Напомним, что Левандовски забил первые мячи за новую команду, причем дебютный - на 45-й секунде гостевой встречи против «Реала Сосьедада».